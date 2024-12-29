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Брат Хокюмы Алиевой: Буду гордиться сестрой до конца своей жизни

Брат Хокюмы Алиевой: Буду гордиться сестрой до конца своей жизни Весь азербайджанский народ во главе с президентом не оставил нас одних в этот тяжелый момент.
Происшествия
29 декабря 2024 г. 16:06
Брат Хокюмы Алиевой: Буду гордиться сестрой до конца своей жизни

Весь азербайджанский народ во главе с президентом не оставил нас одних в этот тяжелый момент.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам Джошгун Насибли, брат бортпроводницы Хокюмы Алиевой, погибшей при крушении самолета AZAL вблизи Актау.

Он отметил, что всегда гордился сестрой: "Я буду гордиться ею до конца своей жизни. Я благодарен всему азербайджанскому народу во главе с президентом Ильхамом Алиевым за то, что они не оставили нас одних. Выражаю благодарность коллегам и друзьям Хокюмы. Сестра совершила поступок, который я вряд ли мог совершить".

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 - выжили.

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Версия на азербайджанском языке Hökümə Əliyevanın qardaşı: Prezident başda olmaqla, bütün Azərbaycan xalqı bizi tək qoymadı

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