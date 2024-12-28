Бозумбаев: Повысили статус ведомственной комиссии по расследованию авиакатастрофы близ Актау

Статус комиссии по расследованию авиакатастрофы близ Актау повысили.

Статус ведомственной комиссии по расследованию авиакатастрофы близ Актау повысили.

Как передает Report cо ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев, возглавляющий правительственную комиссию.

По его словам, теперь эту комиссию по расследованию крушения самолета в Актау возглавит министр транспорта Марат Карабаев. По словам Бозумбаева, данное решение было принято сегодня.

"То есть мы как бы поднимаем статус этой комиссии до министерского уровня", - объяснил Бозумбаев.