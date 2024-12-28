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Бозумбаев: Повысили статус ведомственной комиссии по расследованию авиакатастрофы близ Актау

Бозумбаев: Повысили статус ведомственной комиссии по расследованию авиакатастрофы близ Актау Статус комиссии по расследованию авиакатастрофы близ Актау повысили.
Происшествия
28 декабря 2024 г. 17:51
Бозумбаев: Повысили статус ведомственной комиссии по расследованию авиакатастрофы близ Актау

Статус ведомственной комиссии по расследованию авиакатастрофы близ Актау повысили.

Как передает Report cо ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев, возглавляющий правительственную комиссию.

По его словам, теперь эту комиссию по расследованию крушения самолета в Актау возглавит министр транспорта Марат Карабаев. По словам Бозумбаева, данное решение было принято сегодня.

"То есть мы как бы поднимаем статус этой комиссии до министерского уровня", - объяснил Бозумбаев.

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Версия на азербайджанском языке Bozumbayev: Aktau yaxınlığındakı təyyarə qəzasını araşdıran komissiyanın statusu artırılıb

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