Бозумбаев: Повысили статус ведомственной комиссии по расследованию авиакатастрофы близ Актау

Статус ведомственной комиссии по расследованию авиакатастрофы близ Актау повысили.
Как передает Report cо ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев, возглавляющий правительственную комиссию.
По его словам, теперь эту комиссию по расследованию крушения самолета в Актау возглавит министр транспорта Марат Карабаев. По словам Бозумбаева, данное решение было принято сегодня.
"То есть мы как бы поднимаем статус этой комиссии до министерского уровня", - объяснил Бозумбаев.