Больные ковидом из Агдаша, Барды и Агдама пытались проехать в Мингячевир

Больные ковидом из Агдаша, Барды и Агдама пытались проехать в Мингячевир

В сопровождении врачей больные были возвращены на места своего проживания

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Сотрудники полиции, дежурившие на посту при въезде в Мингячевир, задержали больных коронавирусом, пытавшихся попасть на территорию города. Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, житель Агдамского района Шахлар Ягубов, жительница Агдашского района Кямаля Ахмедзаде и житель Бардинского района Халид Мамедов, нарушив правила карантина, покинули места жительства, где проходили лечение от коронавируса. В сопровождении врачей больные были возвращены на места своего проживания. По фактам ведется расследование. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на азербайджанском языке Фото Ağdaş, Bərdə və Ağdamdan olan COVID-19 xəstələri Mingəçevirdə saxlanılıblar