Больные ковидом из Агдаша, Барды и Агдама пытались проехать в Мингячевир

Сотрудники полиции, дежурившие на посту при въезде в Мингячевир, задержали больных коронавирусом, пытавшихся попасть на территорию города.
Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, житель Агдамского района Шахлар Ягубов, жительница Агдашского района Кямаля Ахмедзаде и житель Бардинского района Халид Мамедов, нарушив правила карантина, покинули места жительства, где проходили лечение от коронавируса. В сопровождении врачей больные были возвращены на места своего проживания.
По фактам ведется расследование.