О нас
Report Georgia
Аудио новости

Больные ковидом из Агдаша, Барды и Агдама пытались проехать в Мингячевир

Больные ковидом из Агдаша, Барды и Агдама пытались проехать в Мингячевир В сопровождении врачей больные были возвращены на места своего проживания
Происшествия
2 декабря 2020 г. 12:50
Больные ковидом из Агдаша, Барды и Агдама пытались проехать в Мингячевир
0 : 00
0 : 00

Сотрудники полиции, дежурившие на посту при въезде в Мингячевир, задержали больных коронавирусом, пытавшихся попасть на территорию города.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, житель Агдамского района Шахлар Ягубов, жительница Агдашского района Кямаля Ахмедзаде и житель Бардинского района Халид Мамедов, нарушив правила карантина, покинули места жительства, где проходили лечение от коронавируса. В сопровождении врачей больные были возвращены на места своего проживания.

По фактам ведется расследование.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоAğdaş, Bərdə və Ağdamdan olan COVID-19 xəstələri Mingəçevirdə saxlanılıblar

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Геранбое произошел пожар, есть погибший и раненый
В Геранбое произошел пожар, есть погибший и раненый
2 декабря 2020 г. 10:52
Начальник дорожной полиции МВД освобожден от должности
Начальник дорожной полиции МВД освобожден от должности
2 декабря 2020 г. 10:21
В Баку автомобиль сбил парня
В Баку автомобиль сбил парня
2 декабря 2020 г. 04:08
В Сумгайыте обнаружили тело женщины
В Сумгайыте обнаружили тело женщины
2 декабря 2020 г. 01:10
В Газахе выявлены 9 нарушителей карантинных правил
В Газахе выявлены 9 нарушителей карантинных правил
1 декабря 2020 г. 16:39
В Баку на 20 суток арестован нарушитель ПДД
В Баку на 20 суток арестован нарушитель ПДД
1 декабря 2020 г. 12:50
В Баку столкнулись грузовые автомобили, есть погибший
В Баку столкнулись грузовые автомобили, есть погибший
1 декабря 2020 г. 08:31
В Агджабеди выявлено 11 коронавирусных пациентов, нарушивших карантин 
В Агджабеди выявлено 11 коронавирусных пациентов, нарушивших карантин 
30 ноября 2020 г. 13:29
Из Украины депортированы азербайджанцы, нарушившие правила карантина
Из Украины депортированы азербайджанцы, нарушившие правила карантина
30 ноября 2020 г. 12:09
В Губе задержан больной COVID-19, собиравшийся выехать в Хачмаз
В Губе задержан больной COVID-19, собиравшийся выехать в Хачмаз
30 ноября 2020 г. 11:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi