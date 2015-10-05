​Более 20-ти страховых агентов ОАО "Standard Insurance" привлечены к следствию - ДОПОЛНЕНО

ОАО: Исследования проводятся не только касательно "Standard Insurance", но и всех агентов

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Как сообщили Report из ОАО, в настоящее время каких-либо проблем между страховой компанией "Standard Insurance" и министерством налогов нет: "Отмеченные в статье исследования проводятся не только касательно "Standard Insurance", но и всех агентов. Это является широко обсуждаемой в последнее время проблемой в упрощенном налоговом подсчете в привлечении агентов к оплате налогов.

Институт страховых агентов в Азербайджане возник сравнительно недавно и следует отметить, что согласно соответствующему законодательству страны, агенты независимы и не связаны со страховыми компаниями. Поэтому нельзя связывать агентов со страховой компанией".

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Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Более 20-ти страховых агентов ОАО "Standard Insurance" привлечены к следствию.

Как сообщает Report, страховые агенты допрашиваются в Департаменте предварительного расследования налоговых преступлений при министерстве налогов.

Так, у налоговых структур возникли подозрения насчет формы привлечения ряда объектов к страхованию ОАО "Standard Insurance".

В "Standard Insurance" отмечают, что указанные структуры якобы привлекались к страхованию страховыми агентами.

Однако существуют подозрения на то, что процесс страхования производился не агентами, а ОАО.

Отметим, что в случае, когда страховая компания сама привлекает клиентов, она платит больше налогов. А в случае, если клиент приводится страховым агентом, сумма налогов сокращается до 5-ти раз.

Напомним, что ОАО "Standard Insurance" входит в группу компаний "AB Standard".

Страховая компания "Standard Insurance" была учреждена в феврале 2002 года в статусе Общества с ограниченной ответственностью.

В членстве Совета директоров ОАО "Standard Insurance" также представлен сын бывшего министра экономического развития Гейдара Бабаева Эмин Бабаев.