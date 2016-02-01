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    ​Боеприпасы изъяли у гражданина Азербайджана на границе с Дагестаном

    Мужчина попытался незаконно провести на территорию России охотничьи патроны

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ В Магарамкенстком районе Дагестана на государственной границе таможенники задержали гражданина Азербайджана, который хотел незаконно провезти на территорию России партию охотничьих патронов, передает Report со ссылкой на "АиФ-Дагестан".

    Как рассказали в пресс-службе дагестанской таможни, при проверке ручной клади прибывшего из Азербайджана мужчины обнаружены патроны калибра 410 в количестве 50 штук.

    "Товар не был задекларирован, в связи с чем патроны изъяты и направлены на экспертизу. Будет принято решение о возбуждении административного дела", – пояснили в ведомстве.

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