Бизнесмен попытался провезти из Азербайджана в Россию крупную сумму денег

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Судебные приставы Прикамья конфисковали в пользу государства 6,15 млн. рублей и 130 тысяч долларов США у предпринимателя - уроженца Азербайджана из Краснокамска, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Бизнесмен пытался провезти незадекларированные деньги через таможню Пермского аэропорта по прибытии из Азербайджана.

Как сообщает пресс-служба судебных приставов, в аэропорту, заведомо зная о необходимости подачи таможенной декларации, мужчина целенаправленно проследовал в "зеленый коридор", тем самым заявляя таможенникам заведомо ложные сведения.

В результате перевозимую валюту изъяли. Мужчине вернули только 10 тыс. долларов, разрешенных к ввозу.

Было заведено уголовное дело о контрабанде крупной суммы денег, но во время следствия его прекратили, сославшись на закон "Об амнистии". Конфискованные деньги было решено списать в доход государства. Мужчина подавал апелляцию, но Краевой суд ее не удовлетворил.