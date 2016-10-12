Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Выяснилось, что без вести пропавший в Азербайджане мужчина был убит.

Как сообщает Report, тело 33-летнего Сахавета Мусаева с резано-колотыми ранами было найдено на территории поселка Шихарх Тертерского района.

Стало известно, что убийство совершили житель Агдамского района Агиль Асланов, жители села Сахлабад Тертерского района Шаиг Гасанов и ранее судимый Сахавет Оруджов.

Все трое задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело.