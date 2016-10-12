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    Без вести пропавший в Азербайджане мужчина был убит

    Возбуждено уголовное дело

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Выяснилось, что без вести пропавший в Азербайджане мужчина был убит.

    Как сообщает Report, тело 33-летнего Сахавета Мусаева с резано-колотыми ранами было найдено на территории поселка Шихарх Тертерского района. 

    Стало известно, что убийство совершили житель Агдамского района Агиль Асланов, жители села Сахлабад Тертерского района Шаиг Гасанов и ранее судимый Сахавет Оруджов. 

    Все трое задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело.

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