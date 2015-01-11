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    ​При взрыве в жилом доме Баку пострадали пять человек

    Все они госпитализированы в Центральную ожоговую больницу

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Пять человек пострадали в Баку в результате взрыва в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома.

    Как сообщает Report со ссылкой на МЧС, инцидент произошел сегодня ночью в Гарадагском районе Баку.

    Окна квартиры были выбиты взрывной волной, после взрыва произошел пожар. В результате инцидента пострадали проживающие в квартире 5 человек, все они госпитализированы в Центральную ожоговую больницу.

    Пожар был потушен, следователи устанавливают причину взрыва.

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