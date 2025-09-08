Баку примет Генассамблею Международной ассоциации судей

В Баку 11–17 октября текущего года пройдет 67-я Генеральная ассамблея Международной ассоциации судей (IAJ – International Associationof Judges).

Как сообщили Report в Верховном суде, Международная ассоциация судей, объединяющая судейские ассоциации из 93 стран мира, проводит свои ежегодные встречи только в тех странах, где обеспечивается верховенство закона, включая независимость судебной власти.

В этом престижном мероприятии в Баку ожидается участие около 300 представителей из 71 страны, включая судей, представителей международных организаций и известных экспертов.

Предполагается, что Генеральная Ассамблея проведет выборы в руководящие органы организации, обсудит ситуацию в судебно-правовых системах различных государств, текущие проблемы и позитивный опыт, а также ознакомится с судебно-правовой системой Азербайджана как принимающей стороны.

На мероприятии будет определен следующий президент Международной ассоциации судей. В рамках мероприятия также состоится международная конференция на тему "Взаимоотношения судебной власти с другими ветвями власти".

Полная информация о мероприятии доступна на сайте www.iaj2025.com на 4 языках.

Решение о проведении Генассамблеи в Баку в 2025 году было принято в прошлом году в Кейптауне (ЮАР) тайным голосованием членов организации.