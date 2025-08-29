    Ильхам Алиев Украина ШОС экспорт Владимир Зеленский

    Бако Саакян: Обеспечение боеприпасами, военной техникой и личным составом осуществлялось руководством Армении

    Происшествия
    • 29 августа, 2025
    • 18:36
    Бако Саакян: Обеспечение боеприпасами, военной техникой и личным составом осуществлялось руководством Армении

    На судебном процессе в Бакинском военном суде были озвучены показания обвиняемого Бако Саакяна, данные им в ходе предварительного следствия по уголовному делу, и другие документы, относящиеся к нему.

    Как сообщает Report, обвиняемый Бако Саакян в своих показаниях говорил, что в 1993-1995 годах работал "начальником штаба по материально-техническому обеспечению" в "армии обороны" сепаратистского режима. До объявления перемирия в мае 1994 года он участвовал в обеспечении прямого снабжения военных сил в ходе боевых операций.

    Бако Саакян сказал, что ракетный комплекс "С-300", находившийся в городе Шуша в 2015-2020 годах, был отправлен Министерством обороны Армении.

    В его показаниях указано, что в целом, в периоды до и после 44-дневной войны в 2020 году обеспечение боеприпасами, военной техникой и личным составом осуществлялось военно-политическим руководством Армении за счет государственного бюджета этой страны.

    Бако Саакян заявил, что Министерство обороны Армении обеспечивало "министерство обороны" сепаратистского режима боеприпасами и другим военным снаряжением.

    Bako Sahakyan: Silah-sursat, hərbi texnika və şəxsi heyət təminatı Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi tərəfindən həyata keçirilib
    Bako Sahakyan: Ammunition, military equipment, and personnel were supplied by Armenian leadership

