Бако Саакян: Обеспечение боеприпасами, военной техникой и личным составом осуществлялось руководством Армении

На судебном процессе в Бакинском военном суде были озвучены показания обвиняемого Бако Саакяна, данные им в ходе предварительного следствия по уголовному делу, и другие документы, относящиеся к нему.

Как сообщает Report, обвиняемый Бако Саакян в своих показаниях говорил, что в 1993-1995 годах работал "начальником штаба по материально-техническому обеспечению" в "армии обороны" сепаратистского режима. До объявления перемирия в мае 1994 года он участвовал в обеспечении прямого снабжения военных сил в ходе боевых операций.

Бако Саакян сказал, что ракетный комплекс "С-300", находившийся в городе Шуша в 2015-2020 годах, был отправлен Министерством обороны Армении.

В его показаниях указано, что в целом, в периоды до и после 44-дневной войны в 2020 году обеспечение боеприпасами, военной техникой и личным составом осуществлялось военно-политическим руководством Армении за счет государственного бюджета этой страны.

Бако Саакян заявил, что Министерство обороны Армении обеспечивало "министерство обороны" сепаратистского режима боеприпасами и другим военным снаряжением.