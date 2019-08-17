Бакинский апелляционный суд снял штраф с компании "Вейсельоглу"

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В Бакинском апелляционном суде рассмотрена жалоба на решение суда о применении штрафа в отношении ООО "Вейсельоглу" ( "Veysəloğlu Yaycılı Qardaşlar") на 48 тыс. 128 евро 68 центов (примерно 91 444 маната).

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Эльмара Рагимова было отменено решение Низаминского районного суда города Баку от 18 июня 2019 года о применении штрафа в отношении ООО "Вейсельоглу", производство по делу было прекращено.

Отметим, что суд признал компанию виновной по статье 430.4 (невозвращение из-за рубежа выплаченных валютных средств в случаях, когда в обмен на выплаченные путем аванса валютные средства в установленные законодательством сроки не были импортированы соответствующие товары, не проделаны работы или не оказаны услуг) согласно протоколу Палаты по надзору за финансовыми рынкамии, и оштрафовал.

За данное административное правонарушение на юридических лиц налагается штраф в размере от двадцати до тридцати процентов суммы валютных средств, ставших объектом административного проступка.

Компания "Вейсельоглу" приступила к деятельности в 1994 году как центр оптовой продажи, является компанией-продавцом, дистрибьютером и производителем. В 2001 году приступила к производству шоколада и карамели. В группу компаний входит шоколадная фабрика "Улдуз".