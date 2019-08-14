Компания "Вейсельоглу" оштрафована на 91 тыс. манатов

Палата по надзору за финансовыми рынками оштрафовала ООО "Вейсельоглу" ( "Veysəloğlu Yaycılı Qardaşlar") на 48 тыс. 128 евро 68 центов (около 91 444 манатов).

Как сообщает Report, компания обвиняется по ст. 430.4 Кодекса об административных проступках.

Согласно данному административному проступку, юридические лица штрафуются в размере от 20-ти до 30-ти процентов валютных средств, которые являются прямым объектом административного правонарушения.

Бакинский апелляционный суд рассматривает жалобу, поданную ООО "Вейсельоглу" из решения Низаминского районного суда от 18 июня 2019 года.

Действующее с 1994 года ООО "Вейсельоглу" является сбытовой, дистрибьюторской и производственной компанией.