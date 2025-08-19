Бакинский суд осудил руководителя компании за присвоение и легализацию средств

11:25

Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес приговор руководителю 35 компаний Фагани Рагимову, обвиняемому в присвоении в крупном размере и легализации средств, полученных через государственные тендеры.

Как сообщает Report, решением суда Рагимов приговорен к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

По данным следствия, его компании неоднократно выигрывали тендеры государственных структур. На счета организаций было перечислено около 600 тыс. манатов, из которых 62,4 тыс. манатов, по версии обвинения, он пытался легализовать, скрыв реальное происхождение средств.