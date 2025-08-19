О нас

Бакинский суд осудил руководителя компании за присвоение и легализацию средств

Происшествия
19 августа 2025 г. 11:52
Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес приговор руководителю 35 компаний Фагани Рагимову, обвиняемому в присвоении в крупном размере и легализации средств, полученных через государственные тендеры.

Как сообщает Report, решением суда Рагимов приговорен к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

По данным следствия, его компании неоднократно выигрывали тендеры государственных структур. На счета организаций было перечислено около 600 тыс. манатов, из которых 62,4 тыс. манатов, по версии обвинения, он пытался легализовать, скрыв реальное происхождение средств.

Версия на азербайджанском языке Mənimsəmə və leqallaşdırmada təqsirləndirilən şirkət rəhbərinə hökm oxunub

