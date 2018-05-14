Бакинский суд оправдал обвиняемого в мошенничестве на полмиллиона манатов

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное разбирательство по делу Фирдовси Сафарова, обвиняемого в мошенничестве на полмиллиона манатов под предлогом доставки из Украины автомобильного масла и антифриза.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Новруза Керимова огласили приговор.

Согласно постановлению, в действиях Ф.Сафарова не было состава преступления, выдвинутые против него обвинения не были доказаны. Суд вынес в его отношении оправдательный приговор.

Отметим, что Ф.Сафаров путем мошенничества присвоил крупную сумму денег, взятую у нескольких знакомых под предлогом доставки из Украины автомобильного масла и антифриза.

По делу имеется более 10 потерпевших. Общая сумма ущерба составляет около 500 000 манатов.

Ф.Сафаров не признает своей вины и утверждает, что потерпевший Эльмар Самедов устроил ему ловушку.