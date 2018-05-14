 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Бакинский суд оправдал обвиняемого в мошенничестве на полмиллиона манатов

    Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное разбирательство по делу Фирдовси Сафарова, обвиняемого в мошенничестве на полмиллиона манатов под предлогом доставки из Украины автомобильного масла и антифриза. 

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Новруза Керимова огласили приговор. 

    Согласно постановлению, в действиях Ф.Сафарова не было состава преступления, выдвинутые против него обвинения не были доказаны. Суд вынес в его отношении оправдательный приговор. 

    Отметим, что Ф.Сафаров путем мошенничества присвоил крупную сумму денег, взятую у нескольких знакомых под предлогом доставки из Украины автомобильного масла и антифриза.

    По делу имеется более 10 потерпевших. Общая сумма ущерба составляет около 500 000 манатов. 

    Ф.Сафаров не признает своей вины и утверждает, что потерпевший Эльмар Самедов устроил ему ловушку. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi