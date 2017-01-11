Бакинский апелляционный суд отклонил протест прокурора

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершился судебный процесс по апелляционной жалобе и апелляционному протесту по приговору в отношении Вугара Фаттаева, обвиняемого в убийстве своего соседа.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Гаиля Мамедова было объявлено решение.

Согласно решению, апелляционный протест прокурора и апелляционная жалоба В. Фаттаева были отклонены, приговор суда первой инстанции оставлен в силе.

Отметим, что убийство произошло в августе прошлого года по адресу: Бадамдарское шоссе, дом 105. Вугар Тофиг оглу Фаттаев, 1990 года рождения, на почве конфликта нанес своему соседу Валеху Шираз оглу Гасанову 17 ударов ножом. В. Гасанов скончался от полученных травм в Клиническом медицинском центре. В.Фаттаев был задержан и передан следствию.

Он обвинялся по ст. 120.2.4 (умышленное убийство, совершенной с особой жестокостью и общеопасным способом) УК АР.

24 мая этого года приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям В.Фаттаев был осужден на 16 лет лишения свободы. Не согласившись с приговором, осужденный подал апелляционную жалобу, а прокурор - апелляционный протест.