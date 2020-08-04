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Report Georgia

На улицах Баку полиция проводит контрольно-профилактические мероприятия

На улицах Баку полиция проводит контрольно-профилактические мероприятия Полицейские и военнослужащие Внутренних войск проводят профилактические беседы с лицами
Происшествия
4 августа 2020 г. 13:35
На улицах Баку полиция проводит контрольно-профилактические мероприятия

Продолжаются усиленные контрольно-профилактические мероприятия полиции на улицах и проспектах столицы, на внутриквартальных дорогах, в общественном транспорте, в закрытых помещениях, проводимые с целью предотвращения массового распространения инфекции коронавируса (COVID-19).

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы Главного управления полиции города Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев.

Он отметил, что в ходе мероприятий полицейские и военнослужащие Внутренних войск проводят профилактические беседы с лицами, покидающими место жительства без разрешения, не соблюдающими социальную дистанцию, собирающимися группами более 5 человек, не использующими индивидуальные средства (маски) защиты дыхательных путей, разъясняют существующие санитарно-гигиенические требования:

"В отношении лиц, не выполняющих методические указания по профилактике коронавируса, утвержденные постановлением Кабинета министров, составляется протокол о штрафе в соответствии с соответствующей статьей Кодекса об административных проступках".

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Версия на английском языке ФотоBaku police: Enhanced control measures continue
Версия на азербайджанском языке ФотоBakı polisi: Gücləndirilmiş nəzarət tədbirləri davam etdirilir

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