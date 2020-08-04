На улицах Баку полиция проводит контрольно-профилактические мероприятия

Полицейские и военнослужащие Внутренних войск проводят профилактические беседы с лицами

Продолжаются усиленные контрольно-профилактические мероприятия полиции на улицах и проспектах столицы, на внутриквартальных дорогах, в общественном транспорте, в закрытых помещениях, проводимые с целью предотвращения массового распространения инфекции коронавируса (COVID-19).

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы Главного управления полиции города Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев.

Он отметил, что в ходе мероприятий полицейские и военнослужащие Внутренних войск проводят профилактические беседы с лицами, покидающими место жительства без разрешения, не соблюдающими социальную дистанцию, собирающимися группами более 5 человек, не использующими индивидуальные средства (маски) защиты дыхательных путей, разъясняют существующие санитарно-гигиенические требования:

"В отношении лиц, не выполняющих методические указания по профилактике коронавируса, утвержденные постановлением Кабинета министров, составляется протокол о штрафе в соответствии с соответствующей статьей Кодекса об административных проступках".