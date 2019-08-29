Бакинская полиция обратилась к гражданам и журналистам

Главное управление полиции города Баку обратилось к жителям столицы и журналистам.

Как сообщает Report, в обращении отмечается, что в столице в рамках законодательства продолжаются соответствующие мероприятия в отношении автохулиганов, подвергающих опасности жизни участников дорожного движения - водителей и пешеходов.

"Для наибольшей эффективности работы в этом направлении рекомендуем сообщать в полицию об общественно опасных действиях водителей, свидетелями которых вы стали на дорогах столицы. Надежная охрана общественного порядка является долгом каждого из нас" - сообщили в Управлении.