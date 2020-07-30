Бакинская полиция об организации выпускных экзаменов

Очередные выпускные (вступительные) экзамены организуются в соответствии с требованиями особого карантинного режима на фоне пандемии коронавируса.
Как сообщили Report в пресс-службе Главного управления полиции города Баку, контролируется соблюдение участниками экзамена социальной дистанции и использование медицинских масок.
В местах проведения экзамена несут службу сотрудники полиции и военнослужащие Внутренних войск.
В целях всестороннего и полного обеспечения общественного порядка принимаются все необходимые меры.