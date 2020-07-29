Бакинская полиция о соцбезопасности на выпускных экзаменах

В местах проведения экзамена несут службу сотрудники полиции и военнослужащие Внутренних войск

Проводящиеся в столице 29-30 июля очередные выпускные (вступительные) экзамены организуются в соответствии с требованиями особого карантинного режима на фоне пандемии коронавируса.

Как сообщили Report в пресс-службе Главного управления полиции города Баку, контролируется соблюдение участниками экзамена социальной дистанции и использование медицинских масок.

В местах проведения экзамена несут службу сотрудники полиции и военнослужащие Внутренних войск.

В целях всестороннего и полного обеспечения общественного порядка принимаются все необходимые меры, к службе привлечены дополнительные наряды.