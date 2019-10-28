​"Азерсу" оштрафована за вырубку деревьев

Наримановский районный суд принял решение о наложении штрафа на ОАО "Азерсу".

Как сообщает Report, суд признал компанию виновной в нарушении статьи 253.3.1 (Незаконная рубка (изъятие), повреждение или уничтожение деревьев, кустарников и иных зеленых насаждений на лесных участках и участках, не включенных в лесной фонд) Кодекса об административных проступках.

Административный проступок влечет наложение штрафа на физических лиц в размере двух тысяч двухсот манатов, на должностных лиц в размере пяти тысяч манатов, на юридических лиц в размере тридцати пяти тысяч манатов.

Апелляционная жалоба на решение Наримановского районного суда рассматривается в Бакинском апелляционном суде.