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"Азеришыг" оштрафован на 5 тысяч манатов

​"Азеришыг" оштрафован на 5 тыс манатов

Бакинский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение о наложении административного штрафа в отношении Открытого акционерного общества "Азеришыг".

Как сообщает Report, решение суда было оглашено на заседании под председательством судьи Мирзали Аббасова.

Согласно постановлению, жалоба не была удовлетворена.

Отметим, что Государственная служба трудовой инспекции при Министерстве труда и социальной защиты населения составила административный протокол в отношении ОАО "Азеришыг".

Согласно постановлению Насиминского районного суда, ОАО "Азеришыг" оштрафован на 5 000 манатов.

Организация была признана виновной по статье 469.2 Кодекса об административных правонарушениях.

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