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Азербайджан выделил Албании гуманитарную помощь в размере 500 000 евро

Азербайджан выделил Албании гуманитарную помощь в размере 500 000 евро

Кабмин подписал распоряжение о выделении министерству иностранных дел Азербайджанской Республики средств на оказание гуманитарной помощи населению, пострадавшему от стихийного бедствия в Республике Албания.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях оказания гуманитарной помощи населению, пострадавшему от произошедшего 26 ноября стихийного бедствия в Республике Албания, из резервного фонда, предусмотренного в госбюджете на 2019 год, министерству иностранных дел Азербайджана в манатном эквиваленте выделены 500 000 евро. 

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