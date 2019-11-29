Азербайджан выделил Албании гуманитарную помощь в размере 500 000 евро

Кабмин подписал распоряжение о выделении министерству иностранных дел Азербайджанской Республики средств на оказание гуманитарной помощи населению, пострадавшему от стихийного бедствия в Республике Албания.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях оказания гуманитарной помощи населению, пострадавшему от произошедшего 26 ноября стихийного бедствия в Республике Албания, из резервного фонда, предусмотренного в госбюджете на 2019 год, министерству иностранных дел Азербайджана в манатном эквиваленте выделены 500 000 евро.