Азербайджан создает на границе с Ираном мобильные госпитали

Продолжаются мероприятия по предотвращению распространения на территории Азербайджана угрозы коронавируса.

Как сообщили "Report" в штабе при Кабинете Министров, согласно решению, принятому штабом с целью организации предварительного обследования лиц, вступивших на территорию Азербайджана с погранично-пропускных пунктов Азербайджана с Ираном, создаются мобильные выездные госпитали из палаток МЧС.

Лица, прошедшие первичное обследование, у которых не обнаружено заболевание, могут беспрепятственно продолжить свой путь.

В случае выявления симптомов заболевания эти лица будут отправлены в больницы под контролем врачей.

Санитарно-эпидемиологическая ситуация держится под серьезным контролем, население будет регулярно информироваться о работе, проделанной в этом направлении.