Cуд в Азербайджане вынес приговор бывшему украинскому чиновнику

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В Баку завершился судебный процесс над украинским миллионером Олегом Крапивиным, известным в криминальном мире под псевдонимом "Олег Бакинский" и Константином Кучером, арестованными в Азербайджане по обвинению в хулиганстве.

Как сообщает Report, заседание в Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло под председательством судьи Эльнура Нуриева.

На нем обвиняемый Константин Кучер выступил с последним словом, в котором попросил суд вынести оправдательный приговор.

Затем судьи удалились на совещание для вынесения приговора.

Согласно решению коллегии судей, Константин Кучер был оправдан по статье о мошенничестве. Ему окончательно назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев по статье "хулиганство".

Олег Крапивин же был приговорен к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы, однако его наказание считается условным с испытательным сроком 6 месяцев. Он будет отбывать наказание на свободе.

Напомним, Олег Бакинский был задержан полицией в прошлом году в Баку по обвинению в хулиганстве в отношении гражданина России. Ему вменялась статья 221.3 (хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, сопряженное с применением насилия к потерпевшему либо уничтожением или повреждением чужого имущества) УК Азербайджана. Позже ему также предъявили обвинение по статье 178.4 (мошенничество, совершенное с причинением ущерба в особо крупном размере).

Фигурантом дела, помимо Олега Бакинского, являлся и Константин Кучер, занимавший в 2010-2011 годах должность советника министра оборонной промышленности Украины по вопросам авиации. Потерпевшими признаны ОАО "Авиазапчасть", ООО "Промышленные поставки Казахстан" и владелец "Авиазапчасти" и сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Валерий Захаренков.