Азербайджанский предприниматель был убит во время стрельбы в кафе Петербурга

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Два человека погибли по время перестрелки в кафе в Санкт-Петербурге.

Как передает Report со ссылкой на BaltInfo, стрельба началась из-за ссоры посетителей кафе с его владельцем.

В результате происшествия уроженец Грузии скончался на месте, а хозяин заведения — уроженец Азербайджана — в больнице.

Инцидент произошел в воскресенье, 1 февраля, в 4 утра. По предварительной версии, причиной ссоры стала словесная перепалка. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Сегодня петербургская полиция задержала трех других участников конфликта, сообщили ТАСС в региональном ГУ МВД.

"Оперативники работали почти сутки после этого случая, сегодня около 5:00 мск в городе Выборге задержали трех участников конфликта. Они точно были на месте происшествия, но роль каждого из них будет устанавливаться", - пояснил собеседник агентства.