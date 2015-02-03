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    Азербайджанский предприниматель был убит во время стрельбы в кафе Петербурга

    Стрельба началась из-за ссоры посетителей кафе с его владельцем

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Два человека погибли по время перестрелки в кафе в Санкт-Петербурге.

    Как передает Report со ссылкой на BaltInfo, стрельба началась из-за ссоры посетителей кафе с его владельцем.

    В результате происшествия уроженец Грузии скончался на месте, а хозяин заведения — уроженец Азербайджана — в больнице.

    Инцидент произошел в воскресенье, 1 февраля, в 4 утра. По предварительной версии, причиной ссоры стала словесная перепалка. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

    Сегодня петербургская полиция задержала трех других участников конфликта, сообщили ТАСС в региональном ГУ МВД.

    "Оперативники работали почти сутки после этого случая, сегодня около 5:00 мск в городе Выборге задержали трех участников конфликта. Они точно были на месте происшествия, но роль каждого из них будет устанавливаться", - пояснил собеседник агентства.

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