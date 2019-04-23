Азербайджанский депутат предложил повысить лимит на природный газ

Депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа предложил вдвое повысить лимит, применяемый на природный газ, который сейчас составляет 1 700 кубометров.

Как сообщает Report, с подобным предложением он выступил на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

"Жители частных домов, малообеспеченные люди переживают большие проблемы. Донерным и пр. объектам также удается заработать в сфере услуг. Однако, для малоимущего населения это - большая проблема. Предлагаю вдвое повысить лимит и довести его как минимум до 3 000 кубометров", - добавил депутат.