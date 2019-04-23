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Азербайджанский депутат предложил повысить лимит на природный газ

Азербайджанский депутат предложил повысить лимит на природный газ

Депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа предложил вдвое повысить лимит, применяемый на природный газ, который сейчас составляет 1 700 кубометров. 

Как сообщает Report, с подобным предложением он выступил на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса. 

"Жители частных домов, малообеспеченные люди переживают большие проблемы. Донерным и пр. объектам также удается заработать в сфере услуг. Однако, для малоимущего населения это - большая проблема. Предлагаю вдвое повысить лимит и довести его как минимум до 3 000 кубометров", - добавил депутат. 

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