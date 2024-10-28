Генпрокуратура: Ряд компаний не вернули в страну валютную выручку на сумму свыше 84 млн манатов

Органы прокуратуры Азербайджана расследуют несколько уголовных дел в отношении должностных лиц ряда компаний, занимавшихся экспортом сельскохозяйственной продукции и не вернувших в страну валютную выручку на общую сумму свыше 84 млн манатов.

Органы прокуратуры Азербайджана расследуют несколько уголовных дел в отношении должностных лиц ряда компаний, занимавшихся экспортом сельскохозяйственной продукции и не вернувших в страну валютную выручку на общую сумму свыше 84 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, уголовные дела возбуждены в отношении должностных лиц компаний "Fruit Yard", "Fruit City Group", "EA-Fruits", "ART GREEN" и "TMYB" прокуратурами Сураханского района Баку, Губинского и Бардинского районов, а также Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре.

Следствие установило, что между этими фирмами и зарубежными компаниями заключались контракты на экспорт сельхозпродукции, однако полученная валютная выручка в особо крупных размерах на счета компаний в банках Азербайджана не возвращалась.

Так, компании "Fruit Yard" и "Fruit City Group" не вернули более 18,5 млн долларов, "EA-Fruits" - свыше 30,4 млн долларов, "ART GREEN" - более 1,3 млн долларов, "TMYB" - 130 тысяч долларов США.

Должностным лицам предъявлены обвинения по статьям о невозвращении в крупном размере из-за рубежа иностранной валюты группой лиц по предварительному сговору, а также о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Некоторые фигуранты заключены под стражу, другие помещены под надзор полиции.

Расследование уголовных дел продолжается, принимаются необходимые меры в отношении других компаний и лиц, уличенных в невозврате экспортной выручки.