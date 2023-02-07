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Азербайджанские пограничники предотвратили попытку нарушения госграницы

Азербайджанские пограничники предотвратили попытку нарушения госграницы Азербайджанские пограничники предотвратили попытку нарушения государственной границы.
Происшествия
7 февраля 2023 г. 11:09
Азербайджанские пограничники предотвратили попытку нарушения госграницы

Азербайджанские пограничники предотвратили попытку нарушения государственной границы.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС).

6 февраля в 00:18 на служебной территории пограничной заставы пограничного отряда "Горадиз" пограничных войск ГПС близ села Бёюк Бахменли Физулинского района был задержан мужчина при попытке незаконно пересечь ирано-азербайджанскую границу.

Задержанным оказался ранее неоднократно судимый гражданин Азербайджана Бабек Рафаил оглу Мансуров 1980 года рождения, который признал факт попытки незаконного ввоза в страну наркотиков.

В ходе личного досмотра у мужчины было обнаружено и изъято более 7 кг марихуаны, а также героин, метамфетамин, таблетки метадон М-40.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

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