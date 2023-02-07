Азербайджанские пограничники предотвратили попытку нарушения госграницы

Азербайджанские пограничники предотвратили попытку нарушения государственной границы.

Азербайджанские пограничники предотвратили попытку нарушения государственной границы.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС).

6 февраля в 00:18 на служебной территории пограничной заставы пограничного отряда "Горадиз" пограничных войск ГПС близ села Бёюк Бахменли Физулинского района был задержан мужчина при попытке незаконно пересечь ирано-азербайджанскую границу.

Задержанным оказался ранее неоднократно судимый гражданин Азербайджана Бабек Рафаил оглу Мансуров 1980 года рождения, который признал факт попытки незаконного ввоза в страну наркотиков.

В ходе личного досмотра у мужчины было обнаружено и изъято более 7 кг марихуаны, а также героин, метамфетамин, таблетки метадон М-40.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.