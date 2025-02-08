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Азербайджанские адвокаты оказали бесплатную помощь более 5,6 тыс. нуждающимся гражданам

Азербайджанские адвокаты оказали бесплатную помощь более 5,6 тыс. нуждающимся гражданам В прошлом году Коллегия адвокатов оказала бесплатную юридическую помощь 5 663 малообеспеченным гражданам.
Происшествия
8 февраля 2025 г. 10:46
Азербайджанские адвокаты оказали бесплатную помощь более 5,6 тыс. нуждающимся гражданам

В прошлом году Коллегия адвокатов оказала бесплатную юридическую помощь 5 663 малообеспеченным гражданам.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Коллегии за 2024 год.

В частности в прошлом году Коллегия организовала 92 акции по оказанию бесплатной юридической помощи, которые были приурочены к Международному дню прав человека, Международному женскому дню, Дню национального спасения и другим памятным датам. В рамках этих акций помощь была оказана 1 600 малообеспеченным лицам.

Кроме того, по обращениям, поступившим в Коллегию и адвокатские учреждения в течение года, бесплатная юридическая помощь была оказана 4 063 лицам.

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Версия на азербайджанском языке Vəkillər tərəfindən ötən il 5 min 663 nəfər aztəminatlı şəxsə pulsuz hüquqi yardım göstərilib

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