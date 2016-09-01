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    Азербайджанская девочка трагически погибла в Кербале

    Отец девочки получает образование в Ираке

    Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджанская девочка трагически погибла в иракском городе Кербала.

    Об этом сообщил сотрудник южного бюро Report Захир Аманов.

    Он отметил, что 5-летняя Захра - дочь жителя села Аркиван Масаллинского района Габиля Ильтизам оглу Рагимова умерла от сильной жары в городе Кербала. З.Рагимова похоронена в Кербале.

    Предположительно девочка умерла от солнечного удара.

    По информации, отец девочки Г.Рагимов получал религиозное образование в Сирии. После начала известных событий в Сирии он продолжил образование в городе Наджаф. Визит в Кербалу был связан со сдачей госэкзамена.

    “Захра была одной из трех детей Габиля Рагимова. По словам родителей, еще один их ребенок тяжело заболел”, - добавил З.Аманов.

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