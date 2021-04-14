Азербайджанец с обанкротившимся банком в центре финансового скандала в Европе

братья Векиловы занялись туристическим и отельным бизнесом в Германии и Австрии, как и в Турции. Они вновь попали в центр скандала в связи с утверждениями о финансовых махинациях

Переживший скандал в связи с имущественными и финансовыми аферами председатель ОАО KredoBank Мушфиг Векилов, который в 2016 году объявил себя банкротом и закрыл банк, вместе с братом Кямраном Векиловым создал в Германии новую компанию и приобрел отели.

Как передает европейское бюро Report, братья Векиловы занялись туристическим и отельным бизнесом в Германии и Австрии, как и в Турции. Они вновь попали в центр скандала в связи с утверждениями о финансовых махинациях.

Начали функционировать новые компании Векиловых, зарегистрированные как ООО Credo İnvest и VEK Tourism. М.Векилов приобрел в германском городе Ганновер недалеко от центрального вокзала по адресу Лаверштрассе (Lavesstraße) 77, 30159 объект Grand Palace и по адресу Николастрабе (Nikolaistr). 12 – объект Yours Hotel City. В настоящее время в Ганновере по адресу Шиффсграбен (Schiffsgraben) 29 строится еще один объект. В Вене (Австрия) он уже выставил на продажу принадлежащий ему отель по адресу Таборштрассе (Taborstrasse) 11. Однако выяснилось, что в связи с объектами Мушфиг Великов переживает скандал с местными германскими, а также азербайджанскими бизнесменами. Утверждается, что он обманул местных бизнесменов. Есть информация, что он также приобрел туристические объекты в Турции на имя тех же компаний. Представляем фотографии компаний и объектов.

В 2016 году ОАО KredoBank был объявлен банкротом при скандальных обстоятельствах, после чего в СМИ появилась информация, что М. Векилов связан с финансовыми махинациями и близок в террористической организации FETÖ.