​Азербайджанец прожил 10 лет под чужим именем в России

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Гражданин Азербайджана 10 лет жил в Ижевске под чужим именем и по чужим документам, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Наряду с этим, Видади Гейдарова обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия.

При задержании и выборе меры пресечения мужчина предъявил документы на имя Субхи Алиева. Под этим именем задержанный жил на территории Удмуртии более 10 лет, был судим и 5 лет провел в тюрьме.

О том, что он является не Алиевым, а Гейдаровым, азербайджанец сообщил только в суде. Для того, чтобы установить подлинные данные обвиняемого, следователю потребовался почти год. Было направлено множество запросов, проведены опознания.

Действительные данные удалось установить только после получения от компетентных органов Азербайджана материалов исполненного международного поручения.

В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом.