Азербайджанец приговорен за убийство полицейского в Москве

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ В Москве вынесен приговор уроженцу Азербайджана за убийство полицейского.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, Мосгорсуд приговорил 25-летнего Немата Рашидова к 24 годам лишения свободы за убийство столичного полицейского Андрея Баннова на МКАД.

Кроме того, иск потерпевшей стороны удовлетворен частично, суд обязал взыскать с Н.Рашидова сумму в размере 1 млн. руб.

Младший сержант А.Баннов погиб при задержании подозреваемого на МКАД. Полицейский остановил автомобиль и попытался задержать подозреваемого, который нанес сотруднику органов внутренних дел три ножевых ранения и скрылся.