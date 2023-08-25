Объявленный в международный розыск гражданин Азербайджана экстрадирован из Украины на родину

Азербайджанец, объявленный в международный розыск, задержан в Украине

Азербайджанец, объявленный в международный розыск, задержан в Украине.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Было отмечено, что в соответствии с требованиями Европейской конвенции "Об экстрадиции" от 13 декабря 1957 года офисом генерального прокурора Украины было удовлетворено ходатайство Генеральной прокуратуры об экстрадиции гражданина Азербайджана Насирова Хаяла Сахават оглы.

Поскольку были выявлены обоснованные подозрения в совершении Хаялом Насировым растраты с использованием своего служебного положения и причинении значительного ущерба, он был объявлен в международный розыск.

25 августа Хаял Насиров в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции был доставлен из Украины в Азербайджан.