​Азербайджанец может сесть на 10 лет за попытку сбыть наркотики в крупном размере

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Прокуратура Бурятии направила в суд уголовное дело в отношении 26-летнего гражданина Азербайджанской Республики Атакишиева и 25-летнего гражданина Таджикистана Замонова.

Как передает Report, предварительным следствием по делу установлено, что молодые люди в марте 2014 года перевозили наркотические средства.

Следуя на автомашине в Биробиджан, они были задержаны сотрудниками полиции возле АЗК в селе Тарбагатай. При досмотре у них было обнаружена смесь наркотических средств, именуемая героином, общей массой около 1,5 кг. Указанное наркотическое средство иностранные граждане планировали сбыть по прибытию в Биробиджан.

Обвиняемые заключены под стражу. В случае вынесения обвинительного приговора им грозит наказание до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.