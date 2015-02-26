​Азербайджанца оштрафовали за взятку полицейскому

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Новочебоксарский городской суд признал виновным в попытке дачи взятки местного жителя, являющегося гражданином Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Следственного комитета Чувашской Республики.

По материалам уголовного дела, 57-летний азербайджанец 3 октября 2014 года явился в отделение полиции для дачи показаний. Его родственник торговал контрафактной спортивной одеждой с символикой известного зарубежного бренда, и полиция изъяла ее. В ходе допроса он попытался дать сотруднику полиции взятку в размере 3 тыс. рублей, но его действия были пресечены.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к штрафу в размере 45 тыс. рублей.