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    ​Азербайджанца оштрафовали за взятку полицейскому

    Он попытался дать сотруднику полиции взятку в размере 3 тыс. рублей

    Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Новочебоксарский городской суд признал виновным в попытке дачи взятки местного жителя, являющегося гражданином Азербайджана.

    Как передает Report, об этом сообщается на сайте Следственного комитета Чувашской Республики.

    По материалам уголовного дела, 57-летний азербайджанец 3 октября 2014 года явился в отделение полиции для дачи показаний. Его родственник торговал контрафактной спортивной одеждой с символикой известного зарубежного бренда, и полиция изъяла ее. В ходе допроса он попытался дать сотруднику полиции взятку в размере 3 тыс. рублей, но его действия были пресечены.

    Суд признал мужчину виновным и приговорил к штрафу в размере 45 тыс. рублей.

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