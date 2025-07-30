Азербайджан значительно упростил процедуру назначения судей

Азербайджан значительно упростил процедуру назначения судей

В Азербайджане в последние годы реализуются важные реформы, направленные на совершенствование судебной системы и повышение качества правосудия. Предпринимаемые шаги открывают путь к необходимым изменениям как на практическом уровне, так и на законодательном.

Как сообщает Report, одним из ключевых нововведений в этом контексте является усовершенствование процедуры отбора судей.

Ранее отбор кандидатов на должность судьи представлял собой сложный процесс, сопровождавшийся многочисленными дополнительными элементами. Однако теперь этот процесс значительно упрощен и ускорен.

Если говорить точнее, в настоящее время кандидаты на должность судьи отбираются по результатам тестового экзамена, письменного экзамена и конкурса. То есть ранее существовавшая утомительная 6-этапная процедура отбора теперь сокращена всего до 3 этапов.

Также изменен порядок обучения. Раньше кандидаты проходили длительные подготовительные курсы до назначения, теперь будут проходить обучение уже после назначения на должность.

Согласно новой системе, распределение по регионам происходит с учетом баллов, набранных на экзаменах, и предпочтений самих кандидатов. Это повышает справедливость и прозрачность процедуры.

Кроме того, отменено возрастное ограничение в 30 лет. Теперь претендовать на должность судьи могут граждане Азербайджана с высшим юридическим образованием и не менее чем пятилетним стажем работы по специальности.

Меры призваны упростить доступ к профессии судьи и способствовать формированию более эффективного судебного корпуса.