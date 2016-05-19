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    На территории Азербайджана произошло землетрясение

    Подземные толчки были зафиксированы на территории Шемахинского района

    Баку. 19 Май. REPORT.AZ/ Сегодня в 02:44 по местному времени на территории Азербайджана было зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,5.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте Республиканского центра сейсмологической службы НАНА.

    Подземные толчки были зафиксированы в 22 километрах к югу-западу от села Пиргули на территории Шемахинского района.

    Эпицентр подземного толчка находился на глубине шести километров.

    А как говорится в сообщении на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, подземный толчок зафиксирован сегодня ночью в 10 километрах восточнее азербайджанского города Ахсу. По данным сейсмологической службы, землетрясение магнитудой 3,5 зарегистрировано в 02:44 по местному времени в 120 километрах западнее Баку. Информации о жертвах и разрушениях в результате сейсмособытия пока не поступало. 

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