На территории Азербайджана произошло землетрясение

Баку. 19 Май. REPORT.AZ/ Сегодня в 02:44 по местному времени на территории Азербайджана было зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,5.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте Республиканского центра сейсмологической службы НАНА.

Подземные толчки были зафиксированы в 22 километрах к югу-западу от села Пиргули на территории Шемахинского района.

Эпицентр подземного толчка находился на глубине шести километров.

А как говорится в сообщении на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, подземный толчок зафиксирован сегодня ночью в 10 километрах восточнее азербайджанского города Ахсу. По данным сейсмологической службы, землетрясение магнитудой 3,5 зарегистрировано в 02:44 по местному времени в 120 километрах западнее Баку. Информации о жертвах и разрушениях в результате сейсмособытия пока не поступало.