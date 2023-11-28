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Азербайджан передал Узбекистану троих лиц, арестованных за мошенничество

Азербайджан передал Узбекистану троих лиц, арестованных за мошенничество Азербайджан передал Узбекистану троих лиц, арестованных за мошенничество.
Происшествия
28 ноября 2023 г. 20:20
Азербайджан передал Узбекистану троих лиц, арестованных за мошенничество

Азербайджан передал Узбекистану троих лиц, арестованных за мошенничество.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики удовлетворила ходатайства Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан о выдаче для привлечения к уголовной ответственности Эгамназарова Уктама Шорофовича, Дильмурадовой Дильбахор Мухтаровны и Шакарова Отабека Ибраим оглы, обвиняемых в совершении мошеннических действий в Узбекистане, объявленных в межгосударственный и международный розыск.

При прохождении пограничного контроля в международном аэропорту имени Гейдара Алиева в августе текущего года были задержаны У.Ш.Эгамназаров и Д.M.Дильмурадова, а в сентябре - О.И.Шакаров. В их отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В соответствии с требованиями конвенции от 07.10.2002 г. ”О правовой помощи и правоотношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" были приняты решения об экстрадиции указанных лиц, которые 28 ноября были переданы в компетентные органы Узбекистана в сопровождении Специального конвоя пенитенциарной службы Министерства юстиции.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan dələduzluğa görə həbs edilən 3 nəfəri Özbəkistana təhvil verib

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