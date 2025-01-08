Азербайджан передал Монако разыскиваемого гражданина Индии

Азербайджан экстрадировал в Монако 33-летнего гражданина Индии Ратхора Деваншу, объявленного в международный розыск правоохранительными органами Княжества по обвинению в совершении экономических преступлений.

Азербайджан экстрадировал в Монако 33-летнего гражданина Индии Ратхора Деваншу, объявленного в международный розыск правоохранительными органами Княжества по обвинению в совершении экономических преступлений.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Мужчина был задержан в июне 2024 года на территории Азербайджана, после чего в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

Решение об экстрадиции было принято и реализовано в соответствии с Европейской конвенцией "Об экстрадиции" и дополнительными протоколами. Осужденный был передан властям Монако в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Азербайджана.