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Азербайджан передал Монако разыскиваемого гражданина Индии

Азербайджан передал Монако разыскиваемого гражданина Индии Азербайджан экстрадировал в Монако 33-летнего гражданина Индии Ратхора Деваншу, объявленного в международный розыск правоохранительными органами Княжества по обвинению в совершении экономических преступлений.
Происшествия
8 января 2025 г. 19:05
Азербайджан передал Монако разыскиваемого гражданина Индии

Азербайджан экстрадировал в Монако 33-летнего гражданина Индии Ратхора Деваншу, объявленного в международный розыск правоохранительными органами Княжества по обвинению в совершении экономических преступлений.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Мужчина был задержан в июне 2024 года на территории Азербайджана, после чего в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

Решение об экстрадиции было принято и реализовано в соответствии с Европейской конвенцией "Об экстрадиции" и дополнительными протоколами. Осужденный был передан властям Монако в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan beynəlxalq axtarışda olan Hindistan vətəndaşını Monakoya təhvil verib

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