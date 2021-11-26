Азербайджан передал Армении раненого военнослужащего и гражданское лицо

Азербайджан, руководствуясь принципами гуманизма, 26 ноября 2021 года передала Армении двух лиц армянского происхождения.
Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.
"Военнослужащий Арамян Арин Жираевич 03.03.1993 г. р. был ранен 16 ноября 2021 г. в ходе боестолкновений на государственной границе, возникших в результате провокаций Армении. За это время Арину Арамяну была оказана необходимая медицинская помощь и организовано его лечение.
Мусаэлян Михран Эрнест 13.09.2000 г. р. был задержан азербайджанскими военнослужащими на территории Агдамского района.
В результате предварительного расследования было установлено, что Мусаэлян Михран является гражданским лицом. Он заблудился и попал на территорию Агдамского района Азербайджана", - говорится в сообщении госкомиссии.