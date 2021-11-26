Азербайджан передал Армении раненого военнослужащего и гражданское лицо

Азербайджанская Республика, вновь руководствуясь принципами гуманизма, 26 ноября 2021 года передала Армении двух лиц армянского происхождения.

Азербайджан, руководствуясь принципами гуманизма, 26 ноября 2021 года передала Армении двух лиц армянского происхождения.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

"Военнослужащий Арамян Арин Жираевич 03.03.1993 г. р. был ранен 16 ноября 2021 г. в ходе боестолкновений на государственной границе, возникших в результате провокаций Армении. За это время Арину Арамяну была оказана необходимая медицинская помощь и организовано его лечение.

Мусаэлян Михран Эрнест 13.09.2000 г. р. был задержан азербайджанскими военнослужащими на территории Агдамского района.

В результате предварительного расследования было установлено, что Мусаэлян Михран является гражданским лицом. Он заблудился и попал на территорию Агдамского района Азербайджана", - говорится в сообщении госкомиссии.