О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджан передал Армении раненого военнослужащего и гражданское лицо

Азербайджан передал Армении раненого военнослужащего и гражданское лицо Азербайджанская Республика, вновь руководствуясь принципами гуманизма, 26 ноября 2021 года передала Армении двух лиц армянского происхождения.
Происшествия
26 ноября 2021 г. 10:36
Азербайджан передал Армении раненого военнослужащего и гражданское лицо

Азербайджан, руководствуясь принципами гуманизма, 26 ноября 2021 года передала Армении двух лиц армянского происхождения.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

"Военнослужащий Арамян Арин Жираевич 03.03.1993 г. р. был ранен 16 ноября 2021 г. в ходе боестолкновений на государственной границе, возникших в результате провокаций Армении. За это время Арину Арамяну была оказана необходимая медицинская помощь и организовано его лечение.

Мусаэлян Михран Эрнест 13.09.2000 г. р. был задержан азербайджанскими военнослужащими на территории Агдамского района.

В результате предварительного расследования было установлено, что Мусаэлян Михран является гражданским лицом. Он заблудился и попал на территорию Агдамского района Азербайджана", - говорится в сообщении госкомиссии.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan extradites serviceman and civilian to Armenia
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan bir hərbçi və bir mülki şəxsi Ermənistana təhvil verib

Самое читаемое

Скончался генерал Азербайджанской армии
Скончался генерал Азербайджанской армии
22 ноября 2021 г. 00:09
Военный эксперт: За время 44 дневной войны Армения по военному потенциалу была отброшена на десятилетие назад
Военный эксперт: За время 44 дневной войны Армения по военному потенциалу была отброшена на десятилетие назад
19 ноября 2021 г. 21:32
Создается международная система вакцинации
Создается международная система вакцинации
24 ноября 2021 г. 13:47
Второе за день землетрясение произошло в Азербайджане
Второе за день землетрясение произошло в Азербайджане
20 ноября 2021 г. 18:41
Аль-Хиляль стал победителем азиатской Лиги чемпионов
"Аль-Хиляль" стал победителем азиатской Лиги чемпионов
24 ноября 2021 г. 04:19
Ибрагимович установил рекорд Серии А
Ибрагимович установил рекорд Серии А
21 ноября 2021 г. 09:55
ЛЧ: Манчестер Юнайтед досрочно вышел в 1/8 финала
ЛЧ: "Манчестер Юнайтед" досрочно вышел в 1/8 финала
23 ноября 2021 г. 23:50
ЛЧ: «Аталанта» сыграла в результативную ничью с «Янг Бойз»
ЛЧ: «Аталанта» сыграла в результативную ничью с «Янг Бойз»
24 ноября 2021 г. 02:08
ЛЧ: Челси разгромил Ювентус и досрочно вышел в плей-офф
ФотоЛЧ: "Челси" разгромил "Ювентус" и досрочно вышел в плей-офф
24 ноября 2021 г. 01:53
ЛЧ: «Севилья» обыграла «Вольфсбург»
ЛЧ: «Севилья» обыграла «Вольфсбург»
24 ноября 2021 г. 02:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi