Азербайджан наложил арест на криптовалютные активы преступной группировки

Азербайджан наложил арест на криптовалютные активы преступной группировки

Сабаильский районный суд одобрил арест криптовалютных активов организованной преступной группировки в рамках уголовного дела, инициированного Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

Как сообщает Report, активы арестованы как предмет преступления в соответствии со статьей 99-1 УК АР.

Согласно статье, специальная конфискация как мера уголовно-правового воздействия предусматривает принудительное и безвозмездное изъятие в пользу государства инструментов и средств, использованных при совершении преступления, а также имущества, полученного преступным путем.

В то же время, согласно статье 1.1 Закона "О противодействии легализации денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", под имуществом, полученным преступным путем, понимаются любые денежные средства, движимое или недвижимое, материальное или нематериальное имущество, в том числе виртуальные активы, полученные прямо или косвенно в результате совершения преступлений, предусмотренных УК АР.

Также в соответствии с этой статьей, виртуальный актив определяется как цифровое выражение стоимости, существующей в системе обращения виртуальных активов и выступающее в качестве средства обмена для платежных или инвестиционных целей.

В этой связи, для обеспечения специальной конфискации по уголовному делу в отношении задержанных СГБ лиц – Б.Х.Р. и других фигурантов, Сабаильский суд постановил наложить арест на принадлежащую им криптовалюту как предмет преступления. Решение уже направлено для исполнения международным поставщикам услуг виртуальных активов.