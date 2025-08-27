О нас

Азербайджан наложил арест на криптовалютные активы преступной группировки

Происшествия
27 августа 2025 г. 09:27
Сабаильский районный суд одобрил арест криптовалютных активов организованной преступной группировки в рамках уголовного дела, инициированного Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

Как сообщает Report, активы арестованы как предмет преступления в соответствии со статьей 99-1 УК АР.

Согласно статье, специальная конфискация как мера уголовно-правового воздействия предусматривает принудительное и безвозмездное изъятие в пользу государства инструментов и средств, использованных при совершении преступления, а также имущества, полученного преступным путем.

В то же время, согласно статье 1.1 Закона "О противодействии легализации денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", под имуществом, полученным преступным путем, понимаются любые денежные средства, движимое или недвижимое, материальное или нематериальное имущество, в том числе виртуальные активы, полученные прямо или косвенно в результате совершения преступлений, предусмотренных УК АР.

Также в соответствии с этой статьей, виртуальный актив определяется как цифровое выражение стоимости, существующей в системе обращения виртуальных активов и выступающее в качестве средства обмена для платежных или инвестиционных целей.

В этой связи, для обеспечения специальной конфискации по уголовному делу в отношении задержанных СГБ лиц – Б.Х.Р. и других фигурантов, Сабаильский суд постановил наложить арест на принадлежащую им криптовалюту как предмет преступления. Решение уже направлено для исполнения международным поставщикам услуг виртуальных активов.

Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda kriptovalyuta üzərinə həbs qoyulub

