    Азербайджан и Казахстан договорились о расширении сотрудничества в сфере безопасности

    Происшествия
    • 10 сентября, 2025
    • 09:45
    Азербайджан и Казахстан договорились о расширении сотрудничества в сфере безопасности

    Азербайджан и Казахстан намерены углубить взаимодействие в борьбе с транснациональной организованной преступностью и обмене оперативной информацией.

    Как сообщает Report со ссылкой на МВД, об этом шла речь на встрече министра внутренних дел генерал-полковника Вилаята Эйвазова с прибывшей в Баку делегацией Казахстана во главе с замглавы МВД – главнокомандующим Национальной гвардией, генерал-майором Ансаганом Балтабековым.

    Эйвазов отметил, что сотрудничество между МВД двух стран развивается в русле стратегической линии лидеров Азербайджана и Казахстана и служит интересам народов, а также обеспечению безопасности в регионе.

    Балтабеков, в свою очередь, подчеркнул заинтересованность в дальнейшем расширении партнерства.

    В ходе визита делегация также ознакомилась с деятельностью Внутренних войск и полиции Азербайджана.

