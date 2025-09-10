Азербайджан и Казахстан договорились о расширении сотрудничества в сфере безопасности

Азербайджан и Казахстан намерены углубить взаимодействие в борьбе с транснациональной организованной преступностью и обмене оперативной информацией.

Как сообщает Report со ссылкой на МВД, об этом шла речь на встрече министра внутренних дел генерал-полковника Вилаята Эйвазова с прибывшей в Баку делегацией Казахстана во главе с замглавы МВД – главнокомандующим Национальной гвардией, генерал-майором Ансаганом Балтабековым.

Эйвазов отметил, что сотрудничество между МВД двух стран развивается в русле стратегической линии лидеров Азербайджана и Казахстана и служит интересам народов, а также обеспечению безопасности в регионе.

Балтабеков, в свою очередь, подчеркнул заинтересованность в дальнейшем расширении партнерства.

В ходе визита делегация также ознакомилась с деятельностью Внутренних войск и полиции Азербайджана.