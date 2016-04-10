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    ​Азербайджан и Армения 10 апреля обменялись телами погибших военнослужащих

    Армянская сторона нарушила режим прекращения огня в ходе процесса обмена

    Баку. 10 Апреля. REPORT.AZ/ Азербайджан и Армения 10 апреля обменялись телами военнослужащих, погибших в ходе боестолкновений в Карабахе в начале апреля.

    Как передает Report, об этом сообщает Госкомиссии по гражданам, попавшим в плен, взятым в заложники и пропавшим без вести Азербайджана.

    «В соответствии с достигнутыми договоренностями 10 апреля на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил состоялся обмен телами погибших в ходе последних боевых действий», - отмечается в сообщении Госкомиссии.

    Обмен осуществлялся при посредничестве Международного комитета красного креста (МККК) и ОБСЕ.

    При этом Госкомиссия отмечает, что армянская сторона нарушила режим прекращения огня в ходе процесса обмена.

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