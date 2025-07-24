О нас

Азербайджан экстрадировал в Узбекистан разыскиваемого гражданина этой страны

Азербайджан экстрадировал в Узбекистан разыскиваемого гражданина этой страны 18:12
Происшествия
24 июля 2025 г. 18:37
Азербайджан экстрадировал в Узбекистан разыскиваемого гражданина этой страны

Азербайджан передал Узбекистану гражданина, объявленного в международный розыск.

Об этом сообщили Report в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

По ходатайству Генеральной прокуратуры Узбекистана в эту страну был экстрадирован Юсупов Амонбек Абдулхакович (Yusupov Amonbek Abdulkhakovich), 1982 года рождения. Он обвиняется на родине в совершении преступления, связанного с унижением чести и достоинства президента, и находился в межгосударственном розыске.

Юсупов был задержан на территории Азербайджана в апреле текущего года. В отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.

На основании Конвенции "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" от 7 октября 2002 года было принято решение об экстрадиции. Обвиняемый был передан компетентному органу Республики Узбекистан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Özbəkistanda axtarışda olan şəxsi ölkəsinə ekstradisiya edib

Самое читаемое

Ильхам Алиев о крушении самолета AZAL в Актау: Азербайджан готовит досье в международный суд
Ильхам Алиев о крушении самолета AZAL в Актау: Азербайджан готовит досье в международный суд
19 июля 2025 г. 19:16
Ильхам Алиев: Если Армения продолжит блокировать процесс по Зангезурскому коридору, ее шансы стать транзитной страной приблизятся к нулю
Ильхам Алиев: Если Армения продолжит блокировать процесс по Зангезурскому коридору, ее шансы стать транзитной страной приблизятся к нулю
19 июля 2025 г. 18:55
Ильхам Алиев посоветовал украинцам не мириться с оккупацией
Ильхам Алиев посоветовал украинцам не мириться с оккупацией
19 июля 2025 г. 18:13
Литовский журналист: Ильхам Алиев продемонстрировал открытость к честному диалогу с международным сообществом
Литовский журналист: Ильхам Алиев продемонстрировал открытость к честному диалогу с международным сообществом
20 июля 2025 г. 09:41
Азербайджан передал СК России доказательства пыток азербайджанцев в Екатеринбурге
Азербайджан передал СК России доказательства пыток азербайджанцев в Екатеринбурге
22 июля 2025 г. 14:11
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор объединит многие страны
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор объединит многие страны
19 июля 2025 г. 17:40
На маршруте №26 в Баку обновляются автобусы
На маршруте №26 в Баку обновляются автобусы
19 июля 2025 г. 18:28
Чилийский журналист: Выступление Ильхама Алиева на медиафоруме привлекло внимание мировой общественности
Чилийский журналист: Выступление Ильхама Алиева на медиафоруме привлекло внимание мировой общественности
20 июля 2025 г. 16:24
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа
22 июля 2025 г. 12:58
Погиб еще один военнослужащий украинской армии азербайджанского происхождения
Погиб еще один военнослужащий украинской армии азербайджанского происхождения
18 июля 2025 г. 18:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi