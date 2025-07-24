Азербайджан экстрадировал в Узбекистан разыскиваемого гражданина этой страны

18:12

Азербайджан передал Узбекистану гражданина, объявленного в международный розыск.

Об этом сообщили Report в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

По ходатайству Генеральной прокуратуры Узбекистана в эту страну был экстрадирован Юсупов Амонбек Абдулхакович (Yusupov Amonbek Abdulkhakovich), 1982 года рождения. Он обвиняется на родине в совершении преступления, связанного с унижением чести и достоинства президента, и находился в межгосударственном розыске.

Юсупов был задержан на территории Азербайджана в апреле текущего года. В отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.

На основании Конвенции "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" от 7 октября 2002 года было принято решение об экстрадиции. Обвиняемый был передан компетентному органу Республики Узбекистан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.