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Азербайджан экстрадировал в Турцию разыскиваемого по линии Интерпола гражданина

Азербайджан экстрадировал в Турцию разыскиваемого по линии Интерпола гражданина Азербайджан экстрадировал в Турцию разыскиваемого по линии Интерпола турецкого гражданина Шениза Дервишоглу.
Происшествия
2 ноября 2023 г. 17:10
Азербайджан экстрадировал в Турцию разыскиваемого по линии Интерпола гражданина

Азербайджан экстрадировал в Турцию разыскиваемого по линии Интерпола турецкого гражданина Шениза Дервишоглу.

Как сообщает Report, Дервишоглу, обвиняемый в незаконном хранении оружия, создании организованной преступной группы, был задержан в Азербайджане и экстрадирован в Турцию.

В Турции Шенизу Дервишоглу грозит до 12 лет лишения свободы.

Суд в Турции несколько раз заочно арестовывал Дервишоглу. Он был экстрадирован из Грузии в Турцию в 2018 году и освобожден из тюрьмы в 2020 году. Через некоторое время его снова объявили в розыск.

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