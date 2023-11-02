Азербайджан экстрадировал в Турцию разыскиваемого по линии Интерпола гражданина

Азербайджан экстрадировал в Турцию разыскиваемого по линии Интерпола турецкого гражданина Шениза Дервишоглу.

Азербайджан экстрадировал в Турцию разыскиваемого по линии Интерпола турецкого гражданина Шениза Дервишоглу.

Как сообщает Report, Дервишоглу, обвиняемый в незаконном хранении оружия, создании организованной преступной группы, был задержан в Азербайджане и экстрадирован в Турцию.

В Турции Шенизу Дервишоглу грозит до 12 лет лишения свободы.

Суд в Турции несколько раз заочно арестовывал Дервишоглу. Он был экстрадирован из Грузии в Турцию в 2018 году и освобожден из тюрьмы в 2020 году. Через некоторое время его снова объявили в розыск.