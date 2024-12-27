AZAL: Предварительными причинами катастрофы Embraer названо "внешнее воздействие"

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) назвал предварительной причиной катастрофы самолета, летящего по маршруту Баку-Грозный "физическое и техническое внешнее воздействие".

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) назвала предварительной причиной катастрофы самолета, летевшего по маршруту Баку-Грозный, "физическое и техническое внешнее воздействие".

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении компании.

"Решение об отмене рейсов [в российские города], принятое по согласованию с Государственным агентством гражданской авиации Азербайджана, основано на предварительных результатах расследования крушения самолета Embraer190, выполнявшего рейс J2-8243 Баку - Грозный, согласно которым это произошло в результате "физического и технического внешнего воздействия", и учитывает потенциальный риски безопасности полетов", - говорится в сообщении AZAL.

AZAL объявил о приостановке полетов в 10 городов России до завершения следствия о причинах катастрофы под Актау. Одновременно сообщено, что полеты в Баку других авиакомпаний из этих городов также приостанавливается.