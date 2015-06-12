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    Азад Рагимов: Инцидент, в ходе которого пострадали три австрийские спортсменки, расследуется

    Азербайджан поддерживает лечение пострадавшей спортсменки

    Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ "На данный момент следственные органы занимаются расследованием инцидента, в ходе которого пострадали три австрийские спортсменки". 

    Как сообщает Report, об этом заявил сегодня журналистам министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов. 

    Он отметил, что две австрийские спортсменки получили легкие травмы, а третья была вчера госпитализирована в Австрию. "Азербайджан поддержал ее лечение. Посольство Азербайджана в Австрии оказывает всю возможную помощь и поддерживает пострадавшую", - заявил министр.

    Он подчеркнул, что на сегодняшний день ее состояние стабильное и сегодня спортсменка будет прооперирована. 

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