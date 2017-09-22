Принадлежащий ИВ автомобиль попал в аварию, есть пострадавшие

Мингячевир. 22 сентября. REPORT.AZ/ В Мингячевире произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала одна женщина.
Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент был зарегистрирован на пересечении проспекта Гейдара Алиева и улицы 20 Января.
Так, столкнулись автомобили марок Mercedes и Mitsubishi. В результате аварии тяжело пострадала пассажирка автомобиля Mitsubishi Дилиш Мехман гызы Агаева. Пострадавшая на такси была доставлена в городскую больницу.
По полученной Report информации, совершивший аварию автомобиль марки Mercedes с государственным регистрационным знаком 66 AA 155 принадлежит Исполнительной власти Евлахского района.
В связи с происшествием ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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