Принадлежащий ИВ автомобиль попал в аварию, есть пострадавшие

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Мингячевир. 22 сентября. REPORT.AZ/ В Мингячевире произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала одна женщина.

Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент был зарегистрирован на пересечении проспекта Гейдара Алиева и улицы 20 Января.

Так, столкнулись автомобили марок Mercedes и Mitsubishi. В результате аварии тяжело пострадала пассажирка автомобиля Mitsubishi Дилиш Мехман гызы Агаева. Пострадавшая на такси была доставлена в городскую больницу.

По полученной Report информации, совершивший аварию автомобиль марки Mercedes с государственным регистрационным знаком 66 AA 155 принадлежит Исполнительной власти Евлахского района.

В связи с происшествием ведется расследование.